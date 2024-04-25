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Українці відповіли, що робитимуть у разі загострення або затягування війни

Фото: українці спланували свої дії на випадок загострення війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці відповіли на питання про свої плани на випадок загострення або затягування війни. Переважає готовність тим чи іншим чином долучатися до боротьби з російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 7% опитаних висловили готовність приєднатися до сил оборони в разі мобілізації, 9% - готові приєднатися до сил оборони у разі, якщо військові дії наблизяться до місця їхнього проживання, а 35% зосереджені на роботі та наданні посильної невійськової допомоги.

Крім того, 24% намагатимуться просто вижити, а 5% спробують виїхати з країни.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, станом на кінець березня 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.

Водночас порівняно з попередніми опитуваннями, очікувані терміни стають більш віддаленими. Серед тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як рік тому 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

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