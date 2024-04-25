Украинцы ответили, что будут делать в случае обострения или затягивания войны

Украинцы ответили на вопрос о своих планах на случай обострения или затягивания войны. Преобладает готовность тем или иным образом приобщаться к борьбе с российскими захватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
По данным опроса, 7% опрошенных выразили готовность присоединиться к силам обороны в случае мобилизации, 9% готовы присоединиться к силам обороны в случае, если военные действия приблизятся к месту их проживания, а 35% сосредоточены на работе и оказании посильной невоенной помощи.
Кроме того, 24% постараются просто выжить, а 5% попытаются уехать из страны.
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на конец марта 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.
В то же время, по сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки становятся более отдаленными. Среди верящих в победу 22% считают, что она произойдет до конца этого года, тогда как год назад 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.