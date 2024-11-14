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Українці відповіли, якою мовою розмовляють вдома

Фото: Українською мовою розмовляють вдома більшість громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (58%) розмовляють вдома українською мовою, ще 9% респондентів розмовляють російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 31% опитаних розмовляють і українською, і російською.

Серед тих, хто зазвичай розмовляє вдома тільки українською або тільки російською, тільки 7% перейшли на неї нещодавно.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Всього було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, у червні 2024 року 95% опитаних вважають себе етнічними українцями, 2% - етнічними росіянам. До початку війни, у 2021 році, українцями вважали себе 87% респондентів, росіянами - 9%.

За даними опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року 75,5% респондентів, відповідаючи на запитання, якою мовою більш престижно розмовляти серед їх друзів і колег по роботі чи навчанню, назвали українську мову, 6% - російську.

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