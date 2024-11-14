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Украинцы ответили, на каком языке говорят дома

Фото: Украинский язык разговаривают дома большинство граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (58%) говорят дома на украинском языке, еще 9% респондентов говорят на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время 31% опрошенных говорят и на украинском, и на русском.

Среди тех, кто обычно разговаривает дома только на украинском или только на русском, только 7% перешли на него недавно.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.

Напомним, в июне 2024 года 95% опрошенных считают себя этническими украинцами, 2% – этническими русскими. До начала войны, в 2021 году, украинцами считали себя 87% респондентов, русскими – 9%.

По данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 75,5% респондентов, отвечая на вопрос, на каком языке более престижно разговаривать среди их друзей и коллег по работе или учебе, назвали украинский язык, 6% - русский.

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