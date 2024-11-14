Украинцы ответили, на каком языке говорят дома

В то же время 31% опрошенных говорят и на украинском, и на русском.

Среди тех, кто обычно разговаривает дома только на украинском или только на русском, только 7% перешли на него недавно.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.