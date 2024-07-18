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Українці відповіли, якими повинні бути відносини з Росією

Україна, Четвер 18 липня 2024 10:57
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Українці відповіли, якими повинні бути відносини з Росією Фото: Відносини Росією повинні буди з закритими кордонами, вважають українці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року 75% українців переконані, що відносини Росією повинні бути із закритими кордонами, візами та митницями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Лише 12% хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 0,3% хотіли б об’єднання країн в одну.

Українці відповіли, якими повинні бути відносини з Росією

Еволюція поглядів

Як зазначають соціологи, перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами. Лише 15% наполягали на тому, що відносини мають бути із закритими кордонами, візами, митницями. Причому досить істотна частка респондентів (12%) бажали навіть об’єднання в одну державу.

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми (частка тих, хто виступав за об’єднання знизилася до 5%).

Одразу після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією. До травня 2024 року показник лишається практично незмінним і фактично лише трохи знизився.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, абсолютна більшість українців хочуть відгородження від Росії та росіян.

"У 2020 році 57% українців вірили, що в майбутньому Україна зможе нормалізувати відносини з Росією, але зараз можна впевнено говорити, що абсолютна більшість українців (справедливо) не хочуть мати нічого спільного з Росією та росіянами та на багато років уперед будуть їх сприймати як ворогів", - сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, українці переважно негативно ставляться негативно до шести країн світу. Найгірше ставлення до Росії (-92,6%) та її союзників - Білоусі (-79,5%), Ірану (-72,3%), Китаю (-54,2%) та Угорщини (-28,6%).

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