ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці відчують "подих Сахари". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 липня 2023 07:00
Українці відчують "подих Сахари". Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні у більшості регіонів України буде спекотно. Та попри спеку у більшості регіонів також очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні у південній частині України, в центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29....+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями +32...+36 градусів", - розповіла вона, додавши, що "подих Сахари й ми відчуємо добряче".

Де буде найсвіжіше

У західних областях та у північних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до "комфортних", зважаючи на літо, значень.

"Передбачається +24....+29 градусів (хіба на Закарпатті до +30 градусів)", - додала Діденко.

Опади в Україні

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок в більшості областей України.

"При грозах є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду! У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише в Одеській області", - додала синоптик.

Погода в Києві

У Києві сьогодні також очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок знизиться і становитиме +25.... +28 градусів. Також вдень в Києві та Київській області очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні протягом тижня

Понеділок, 17 липня, що минув, поки що був найспекотнішим в Києві з найближчої перспективи. За словами синоптика, тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22-го липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18....+20 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку
Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію