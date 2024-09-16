Українці від 45 років можуть отримати 30 000 гривень на навчання: як це зробити

Важливо зазначити, що цифрові ваучери на суму 30 000 гривень надаватимуться ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та особам віком від 45 років для здобуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації.

Також повідомляється, що весь процес, від подачі заявки до вибору навчального закладу, буде здійснюватися онлайн. Таким чином, українці зможуть обрати навчальний заклад із запропонованого переліку в додатку та оплатити навчання.

"Ми очікуємо, що завдяки цифровізації кількість виданих ваучерів зросте вдвічі, що значно розширить можливості громадян на ринку праці", - сказала Свириденко.

Вона додала, що у 2023 році було видано 18 025 ваучерів на навчання. Також Свириденко зазначила, що з тих, хто пройшов навчання, 45% знайшли роботу за новою спеціальністю.

Наразі навчання доступно в рамках 124 професій або спеціальностей.

Важливо зазначити, що у випадку, якщо вартість навчання буде дорожче, ніж запропонований максимум, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Портал "Уряд online" представив алгоритм дій, як подати заявку на навчання