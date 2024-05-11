Українці вибороли медаль на міжнародному турнірі зі стрибків у воду (фото)

Українські плавці Кірілл Болюх та Марк Гриценко на подіумі міжнародного турніру зі стрибків у воду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
У паризькому олімпійському басейні відбувся міжнародний турнір зі стрибків у воду "French Diving Open". Участь у змаганнях взяли представники 16 країн.
Для спортсменів це перша можливість випробувати Центр водних видів спорту напередодні Ігор-2024.
На другу сходинку п'єдесталу пошани у синхронних стрибках з вишки піднялися 17-річний Кірілл Болюх та 14-річний Марк Гриценко.
Набравши 375.21 бала, українці поступилися лише титулованим представникам з Великої Британії - Тому Дейлі та Ноа Вільямсу (453.84 бала).
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