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Українці вибороли медаль на міжнародному турнірі зі стрибків у воду (фото)

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українські плавці Кірілл Болюх та Марк Гриценко на подіумі міжнародного турніру зі стрибків у воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

У паризькому олімпійському басейні відбувся міжнародний турнір зі стрибків у воду "French Diving Open". Участь у змаганнях взяли представники 16 країн. 

Для спортсменів це перша можливість випробувати Центр водних видів спорту напередодні Ігор-2024. 

На другу сходинку п'єдесталу пошани у синхронних стрибках з вишки піднялися 17-річний Кірілл Болюх та 14-річний Марк Гриценко. 

Набравши 375.21 бала, українці поступилися лише титулованим представникам з Великої Британії - Тому Дейлі та Ноа Вільямсу (453.84 бала).

 

Новини спорту

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні помер легендарний український коментатор 90-х.

Крім того, сьогодні "Шахтар" здобув ювілейний титул чемпіона України.

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