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Помер легендарний український коментатор 90-х

Київ, Субота 11 травня 2024 16:01
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Помер легендарний український коментатор 90-х Фото: Сергій Савелій віддав національному ТБ понад 40 років (Facebook/Сергій Савелій)
Автор: Антон Федорців

Знаменитий спортивний журналіст і коментатор Сергій Савелій відійшов у вічність на 69-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Смерть культового телевізійника підтвердили рідні журналіста. Упродовж останнього часу він боровся з важкою хворобою.

Савелій понад чотири десятиліття працював на суспільному мовнику. Левову частину з них – 37 років – провів у спортивній редакції. У ролі журналіста він висвітлював 10 Олімпійських ігор із місця подій, зокрема і церемонію відкриття дебютних для України зимових Ігор-1994 у норвезькому Ліллегаммері.

Окремо стоять футбольні репортажі Савелія. Він коментував матчі чемпіонату України та поєдинки київського "Динамо" в Лізі чемпіонів. Перший поєдинок в історії національної першості в сезоні-1992 також прокоментував Савелій.

Уродженець Полтавщини закінчив КНУ імені Шевченка. У 2009 році став заслуженим журналістом України, а в 2016-му був нагороджений призом "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці". Лауреат низки інших нагород.

До слова, раніше екс-тренер футбольної збірної України Фоменко помер на Сумщині.

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