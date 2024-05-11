Помер легендарний український коментатор 90-х

Знаменитий спортивний журналіст і коментатор Сергій Савелій відійшов у вічність на 69-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Смерть культового телевізійника підтвердили рідні журналіста. Упродовж останнього часу він боровся з важкою хворобою.

Савелій понад чотири десятиліття працював на суспільному мовнику. Левову частину з них – 37 років – провів у спортивній редакції. У ролі журналіста він висвітлював 10 Олімпійських ігор із місця подій, зокрема і церемонію відкриття дебютних для України зимових Ігор-1994 у норвезькому Ліллегаммері.

Окремо стоять футбольні репортажі Савелія. Він коментував матчі чемпіонату України та поєдинки київського "Динамо" в Лізі чемпіонів. Перший поєдинок в історії національної першості в сезоні-1992 також прокоментував Савелій.

Уродженець Полтавщини закінчив КНУ імені Шевченка. У 2009 році став заслуженим журналістом України, а в 2016-му був нагороджений призом "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці". Лауреат низки інших нагород.