Украинцы завоевали медаль на международном турнире по прыжкам в воду (фото)

Украинские пловцы Кирилл Болюх и Марк Гриценко на подиуме международного турнира по прыжкам в воду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
В парижском олимпийском бассейне состоялся международный турнир по прыжкам в воду "French Diving Open". Участие в соревнованиях приняли представители 16 стран.
Для спортсменов это первая возможность испытать Центр водных видов спорта накануне Игр-2024.
На вторую ступеньку пьедестала почета в синхронных прыжках с вышки поднялись 17-летний Кирилл Болюх и 14-летний Марк Гриценко.
Набрав 375.21 балла, украинцы уступили лишь титулованным представителям из Великобритании - Тому Дейли и Ноа Уильямсу (453.84 балла).
Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня скончался легендарный украинский комментатор 90-х.
Кроме того, сегодня "Шахтер" получил юбилейный титул чемпиона Украины.
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