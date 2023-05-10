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Українці вибороли дві медалі на Кубку світу з кульової стрільби

Фото: українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українські спортсмени вибороли дві медалі на сьогоднішніх змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Український стрілець Олег Омельчук здобув срібну медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби в столиці Азербайджану, Баку.

Він став призером у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів, набравши результат 239.8 очка, але поступився іранцю Саджаду Пурхоссейні Лафмеджані лише на 0.4 очка.

Своїм успіхом Олег Омельчук збагатив свою колекцію медалей на етапах Кубка світу на сьому "срібну" нагороду.

Українка Олена Костевич також стала срібною призеркою у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів, програвши Анні Коракакі з Греції всього на 0,7 бала.

"Вітаємо наших віцечемпіонів та їх тренерів і продовжуємо вболівати за українців в Баку!", - підкреслили в МОК.

Нагадаємо, днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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