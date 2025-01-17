Как будут расти цены в Украине: прогнозы банкиров, аналитиков и населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По информации НБУ, население в декабре 2024 года ожидало, что через год инфляция составит 11,3%. Это значительно выше прогноза за ноябрь (7,8%).

Финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз до 7,8% по сравнению с 7,2% в декабре прошлого года.

Однако ожидания банкиров в январе улучшились до 9,0% по сравнению с 9,2 в октябре прошлого года.

Руководители предприятий в ноябре 2024 года ожидали инфляцию через 12 месяцев на уровне 10,3%. Прогноз повышен по сравнению с августом (9,7%).

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,1%

Как отметил в колонке для РБК-Украина директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, годовой показатель инфляции будет ускоряться до апреля-мая 2025 года из-за эффектов базы сравнения, а потом начнет замедляться.

"С поступлением на рынок нового урожая продовольственная инфляция будет снижаться. Конечно, есть определенная вероятность, что засушливая погода будет второй год подряд, но такой риск незначителен", - сказал Лепушинский.