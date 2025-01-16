Інфляційний сплеск в Україні є тимчасовим, у середині року інфляція піде на спад, – НБУ

Більшість чинників інфляційного сплеску в Україні є тимчасовими. Інфляція зростатиме до квітня-травня 2025 року, а потім піде на спад.

Про це розповів директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський у колонці для "РБК-Україна" .

"Річний показник інфляції прискорюватиметься до квітня-травня через ефекти бази порівняння. А потім почне сповільнюватися. Із надходженням на ринок нового врожаю продовольча інфляція буде знижуватися. Звичайно, є певна ймовірність, що засушлива погода буде другий рік поспіль, але такий ризик незначний", – зазначив Лепушинський.

Він додав, що в такому випадку дефіцит вітчизняної продукції компенсує імпорт, з вартістю якого ціни на овочі вже зрівнялися. Повторення ж цьогорічної ситуації можливе лише, якщо несприятливі погодні умови матимуть глобальний характер, ймовірність чого є ще меншою.

За словами представника НБУ, вплив вищих витрат на енергію та оплату праці також зменшиться. Витрати на енергозабезпечення вже відобразилися у вартості товарів та послуг. Зарплати зростатимуть, проте темпи уповільняться.

Лепушинський наголошує, що реакція Нацбанку є важливою для зниження інфляції. "Тимчасовість більшості чинників інфляції не має бути приводом для самозаспокоєння. Спостерігати, як повільно знижується інфляція, – це теж стратегія, проте ризикована", – пише він.

Стратегію спостереження обрали, зокрема, центробанки світу в післяковідний період. Наслідком такої політики стало тривале зростання інфляції, для стримування якої центральним банкам довелося суттєво підвищити ставки.

Нагадаємо, що Нацбанк України призупинив зниження облікової ставки з липня 2024 року, а у грудні – підвищив її з 13% до 13,5% для стримування цінового тиску. У грудні голова НБУ Андрій Пишний також зазначав, що НБУ продовжить підвищувати ставку, якщо ознаки стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань збережуться.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2%.

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