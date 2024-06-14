Українці за три дні відправили понад 2000 резюме в ЗСУ: названо найпопулярніші вакансії
За три дні кампанії "Будь собою" понад 2000 громадян надіслали резюме, щоб долучитися до Сил оборони України. Найпопулярніші вакансії - у підрозділах БПЛА та розвідці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
"У період з 11 по 14 червня через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 нових відгуків від громадян", - повідомили у Міноборони.
У відомстві розповіли, що за напрямками найбільше резюме отримали вакансії в підрозділах БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії).
Окрім того, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено чотири нові підрозділи.
Вакансії у ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно Міноборони запустило сайт "Будь собою", де можна знайти вакансію в Силах оборони. Ще однією онлайн-платформою є Lobby X.
Також всеукраїнську рекрутингову кампанію розпочало Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Перш за все, це стосується цивільного населення.
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