Украинцы за три дня отправили более 2000 резюме в ВСУ: названы самые популярные вакансии
За три дня кампании "Будь собой" более 2000 граждан отправили резюме, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины. Самые популярные вакансии - в подразделениях БПЛА и разведке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
"В период с 11 по 14 июня через портал army.gov.ua в партнерстве с Lobby X поступило 2420 новых отзывов от граждан", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве рассказали, что по направлениям больше всего резюме получили вакансии в подразделениях БПЛА (232 отзыва на 115 вакансий) и разведке (208 отзывов на 54 вакансии).
Кроме того, за этот период на портале было добавлено 115 новых вакансий и создано четыре новых подразделения.
Вакансии в ВСУ
Напомним, недавно Минобороны запустило сайт "Будь собой", где можно найти вакансию в Силах обороны. Еще одной онлайн-платформой является Lobby X.
Также всеукраинскую рекрутинговую кампанию начало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Прежде всего это касается гражданского населения.
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