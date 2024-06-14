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Украинцы за три дня отправили более 2000 резюме в ВСУ: названы самые популярные вакансии

Украина, Пятница 14 июня 2024 22:50
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Украинцы за три дня отправили более 2000 резюме в ВСУ: названы самые популярные вакансии Фото: украинские военные запускают дрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За три дня кампании "Будь собой" более 2000 граждан отправили резюме, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины. Самые популярные вакансии - в подразделениях БПЛА и разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"В период с 11 по 14 июня через портал army.gov.ua в партнерстве с Lobby X поступило 2420 новых отзывов от граждан", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что по направлениям больше всего резюме получили вакансии в подразделениях БПЛА (232 отзыва на 115 вакансий) и разведке (208 отзывов на 54 вакансии).

Кроме того, за этот период на портале было добавлено 115 новых вакансий и создано четыре новых подразделения.

Вакансии в ВСУ

Напомним, недавно Минобороны запустило сайт "Будь собой", где можно найти вакансию в Силах обороны. Еще одной онлайн-платформой является Lobby X.

Также всеукраинскую рекрутинговую кампанию начало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Прежде всего это касается гражданского населения.

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