Українці та європейці мають брати участь у зустрічі Трампа і Путіна, - Макрон

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін запланували провести нову зустріч під час телефонної розмови, яка відбулася в четвер, 16 жовтня.

Також Трамп і Путін домовилися про те, що американські та російські чиновники високого рівня проведуть зустріч. Очікується, що делегацію США представлятиме державний секретар Марко Рубіо. При цьому російську - міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Рубіо і Лавров сьогодні, 20 жовтня, провели телефонні переговори. Вони обговорили нові кроки після діалогу Трампа з Путіним, а також можливість мирного врегулювання війни Росії проти України.

Очікується, що держсекретар США і міністр закордонних справ Росії зустрінуться цього тижня. Згідно з інформацією джерел Reuters, зустріч може відбутися в четвер, 23 жовтня.

До слова, раніше міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв припустив, що його країна може пропустити літак Путіна, коли він летітиме до Будапешта.