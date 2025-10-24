Українці стали обережнішими в прогнозах, економічні очікування погіршилися

Українці стали песимістичніше оцінювати власне матеріальне становище та економіку країни. Після літнього покращення індекс споживчих настроїв знову впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс впав після зростання

У вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні знизився на 6,5 пунктів і становить 75,1 пункт.



Зменшилися всі складові індикатора. Індекс поточного становища скоротився до 61,3 пунктів, що на 3,1 пункт нижче, ніж у серпні. Індекс економічних очікувань у вересні зменшився на 8,8 пунктів і становить 84,3 пункт.

Зросли девальваційні очікування

Індекс очікуваної динаміки безробіття зменшився до 118,7 пунктів, тоді як індекс інфляційних очікувань залишився на рівні серпня. Водночас українці очікують незначного послаблення гривні - індекс девальваційних очікувань зріс до 155,1 пунктів.



"Після певного покращення у вересні 2025 року індекс споживчих настроїв продемонстрував значне зниження. Погіршення зафіксовано за всіма складовими індикатора - як у поточному становищі, так і в економічних очікуваннях. Найбільше зниження спостерігається у прогнозах щодо розвитку економіки країни, що свідчить про зростання обережності споживачів", - зазначають аналітики Info Sapiens.