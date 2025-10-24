ua en ru
Українці стали обережнішими в прогнозах, економічні очікування погіршилися

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 10:04
Фото: економічні очікування українців погіршилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці стали песимістичніше оцінювати власне матеріальне становище та економіку країни. Після літнього покращення індекс споживчих настроїв знову впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс впав після зростання

У вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні знизився на 6,5 пунктів і становить 75,1 пункт.
Українці стали обережнішими в прогнозах, економічні очікування погіршилися

Зменшилися всі складові індикатора. Індекс поточного становища скоротився до 61,3 пунктів, що на 3,1 пункт нижче, ніж у серпні. Індекс економічних очікувань у вересні зменшився на 8,8 пунктів і становить 84,3 пункт.

Зросли девальваційні очікування

Індекс очікуваної динаміки безробіття зменшився до 118,7 пунктів, тоді як індекс інфляційних очікувань залишився на рівні серпня. Водночас українці очікують незначного послаблення гривні - індекс девальваційних очікувань зріс до 155,1 пунктів.
Українці стали обережнішими в прогнозах, економічні очікування погіршилися

"Після певного покращення у вересні 2025 року індекс споживчих настроїв продемонстрував значне зниження. Погіршення зафіксовано за всіма складовими індикатора - як у поточному становищі, так і в економічних очікуваннях. Найбільше зниження спостерігається у прогнозах щодо розвитку економіки країни, що свідчить про зростання обережності споживачів", - зазначають аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Погіршення прогнозів

Нагадаємо, уряд України, НБУ та міжнародні фінансові організації очікують уповільнення економіки України у 2025-2026 роках.

Зокрема, ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 1,9%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в Україні
