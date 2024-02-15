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Українці стали менше побоюватися безробіття, зростання цін та падіння гривні

Фото: Індекс споживчих настроїв українців в січні 2024 року знизився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 0,7 пункти та становить 76,4 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,6 п. та складає 118,4 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,2 п. та складає 180,9 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,1 п. та складає 148,2 п.

"На початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Ситуація досить стабільна, є певна тенденція до погіршення індексу поточного становища, але наразі необхідне подальше спостереження за індексом. Також певна тенденція до покращення економічних очікувань (особливо довготривалих), але так само без статистично значимих змін", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Погіршення настроїв

Українській бізнес у січні 2023 року погіршив очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впав до 41,0 пункту - мінімуму з січня минулого року (37,5).

За даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", у грудні 2023 року 37% українців оцінювали рівень доброту власної родини як поганий, 51% ˗ як не поганий і не добрий, 10,5% ˗ як добрий.

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