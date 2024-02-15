Украинцы стали меньше опасаться безработицы, роста цен и падения гривны

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3,6 п. и составляет 118,4 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1,2 п. и составляет 180,9 п. 148,2 п.

"В начале 2024 года динамика индексов без статистически значимых изменений. Ситуация достаточно стабильная, есть определенная тенденция к ухудшению индекса текущего положения, но сейчас необходимо дальнейшее наблюдение за индексом. Также определенная тенденция к улучшению экономических ожиданий (особенно длительных), но так же без статистически значимых изменений", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Ухудшение настроений

Украинский бизнес в январе 2023 года ухудшил ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 41,0 пункта – минимума с января прошлого года (37,5).

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2023 года 37% украинцев оценивали уровень доброты собственной семьи как плохой, 51% - как не плохой и не хороший, 10,5% - как хороший.