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Українці стали більше побоюватися зростання курсу долара

Україна, Вівторок 08 липня 2025 08:48
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Українці стали більше побоюватися зростання курсу долара Фото: Курс долара більше хвилює українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2025 року економічні очікування українців не зазнали істотних змін. Водночас очікується зростання курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс споживчих настроїв склав 79,3 п., що на 0,2 п. нижче за показник квітня.
Українці стали більше побоюватися зростання курсу долара

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 0,1 п. та складає 121 п. Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,5 п. та складає 180,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 11,1 п. та складає 139,3 п.
Українці стали більше побоюватися зростання курсу долара

"У травні 2025 року без значимих змін у споживчих настроях населення України. Після певного падіння у квітні 2025 року, індекс та його складові лишаються стабільними. Єдина значима зміна – підвищення індексу девальваційних очікувань, населення України очікує зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців", - коментують аналітики Info Sapiens.

Курс долара в Україні

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень. За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.

За даними опитування компанії Info Sapiens, більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют. Дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі обміну валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали менше 50%.

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