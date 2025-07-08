Українці стали більше побоюватися зростання курсу долара

У травні 2025 року економічні очікування українців не зазнали істотних змін. Водночас очікується зростання курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс споживчих настроїв склав 79,3 п., що на 0,2 п. нижче за показник квітня.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 0,1 п. та складає 121 п. Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,5 п. та складає 180,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 11,1 п. та складає 139,3 п.

"У травні 2025 року без значимих змін у споживчих настроях населення України. Після певного падіння у квітні 2025 року, індекс та його складові лишаються стабільними. Єдина значима зміна – підвищення індексу девальваційних очікувань, населення України очікує зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців", - коментують аналітики Info Sapiens.