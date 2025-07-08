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Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара

Украина, Вторник 08 июля 2025 08:48
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Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара Фото: Курс доллара больше волнует украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2025 года экономические ожидания украинцев не претерпели существенных изменений. В то же время ожидается рост курса доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс потребительских настроений составил 79,3 п., что на 0,2 п. ниже показателя апреля.
Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,1 п. и составляет 121 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,5 п. и составляет 180,8 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,1 п. и составляет 139,3 п.
Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара

"В мае 2025 года без значимых изменений в потребительских настроениях населения Украины. После определенного падения в апреле 2025 года, индекс и его составляющие остаются стабильными. Единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Курс доллара в Украине

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен. За год доллар подорожал на 1,9%, а с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.

По данным опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

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