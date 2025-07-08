Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара

В мае 2025 года экономические ожидания украинцев не претерпели существенных изменений. В то же время ожидается рост курса доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс потребительских настроений составил 79,3 п., что на 0,2 п. ниже показателя апреля.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,1 п. и составляет 121 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,5 п. и составляет 180,8 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,1 п. и составляет 139,3 п.

"В мае 2025 года без значимых изменений в потребительских настроениях населения Украины. После определенного падения в апреле 2025 года, индекс и его составляющие остаются стабильными. Единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев", - комментируют аналитики Info Sapiens.