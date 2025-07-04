Більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют

Дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали мене 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens .

Зокрема, 48% стверджують, що вони обізнані в банківських послугах, 45% в податках, 38% в кредитах.



Найвища фінансова грамотність серед киян і мешканців великих міст і вони ж найбагатші, найнижча - серед сіл, і вони ж найбідніші.

Щодо регіонів, окрім Києва, найвищий рівень спостерігається серед мешканців заходу України, а найнижчий - серед мешканців півдня і сходу, які одночасно є зараз найбіднішими.



Частка українців, які відкладають заощадження в готівці або лишають на рахунку, дещо перевищує частку тих, хто їх інвестує. Якщо залишається значна сума кошті, 22% купують валюту, 20% відкладають заощадження в готівці, 9% зберігає гроші на рахунку.

Найпривабливішими інвестиціями є навчання, нерухомість, власний бізнес, депозити.



Опитування проведене 10-20 червня 2025 року серед 1000 респондентів по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.