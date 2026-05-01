Українці стали активніше користуватися готівкою: в НБУ назвали основні джерела грошей

В Україні зростають обсяги готівкових операцій. За перший квартал 2026 року банки зафіксували як збільшення надходжень, так і видачі готівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
Головне:
У період із січня до березня нинішнього року до кас банків надійшло 749,8 млрд гривень готівки. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас банки видали клієнтам 747,5 млрд гривень, що на 6,3% більше, ніж торік. Таким чином, обсяги видачі майже зрівнялися з надходженнями.
У НБУ пояснюють зростання надходжень кількома факторами:
Водночас зростання видачі готівки експерти пов’язують із безпековими ризиками. Посилення інтенсивності атак на інфраструктуру та тривалі відключення світла змушують українців тримати більше паперових грошей "на руках" для розрахунків у разі збоїв у роботі банківських терміналів.
Найбільше коштів із банків знімали для операцій із платіжними картками - це 86% від усіх видатків. Також готівку використовували для купівлі іноземної валюти (4,1%) та забезпечення пошти (3,4%).
Основними джерелами надходжень залишаються:
Раніше РБК-Україна писало, що НБУ планує у 2026 році випустити оновлену банкноту номіналом 100 гривень. Купюра матиме доповнений дизайн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!", водночас інші елементи та рівень захисту залишаться без змін. Також з’явилися і оновлені 200-гривневі банкноти.