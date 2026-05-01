Українці стали активніше користуватися готівкою: в НБУ назвали основні джерела грошей

16:42 01.05.2026 Пт
2 хв
Люди частіше знімають готівку як "запасний варіант" на випадок перебоїв із електрикою чи зв’язком
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В українців стало більше готівки (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

В Україні зростають обсяги готівкових операцій. За перший квартал 2026 року банки зафіксували як збільшення надходжень, так і видачі готівки.

Головне:

  • Зростання оборотів: Обсяги готівкових операцій у банках зросли на 5-6% порівняно з початком 2025 року.
  • Фактори росту: На приплив готівки вплинули вищі зарплати та пенсії, а на видачу - блекаути та обстріли.
  • Джерела грошей: Понад 30% готівки до банків надходить через торговельну виручку магазинів.
  • Картки в лідерах: 86% всієї готівки з кас видається саме для операцій клієнтів із платіжними картками.

Скільки готівки проходить через банки

У період із січня до березня нинішнього року до кас банків надійшло 749,8 млрд гривень готівки. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас банки видали клієнтам 747,5 млрд гривень, що на 6,3% більше, ніж торік. Таким чином, обсяги видачі майже зрівнялися з надходженнями.

Чому українці частіше користуються готівкою

У НБУ пояснюють зростання надходжень кількома факторами:

  • підвищенням зарплат у бюджетній сфері;
  • індексацією пенсій у березні;
  • пожвавленням економічної активності;
  • стабільним споживчим попитом.

Водночас зростання видачі готівки експерти пов’язують із безпековими ризиками. Посилення інтенсивності атак на інфраструктуру та тривалі відключення світла змушують українців тримати більше паперових грошей "на руках" для розрахунків у разі збоїв у роботі банківських терміналів.

Звідки отримують та на що витрачають готівку

Найбільше коштів із банків знімали для операцій із платіжними картками - це 86% від усіх видатків. Також готівку використовували для купівлі іноземної валюти (4,1%) та забезпечення пошти (3,4%).

Основними джерелами надходжень залишаються:

  • торговельна виручка - 30,3%;
  • операції з платіжними картками - 27%;
  • продаж іноземної валюти - 17,8%;
  • виручка від послуг - 12,1%.

Раніше РБК-Україна писало, що НБУ планує у 2026 році випустити оновлену банкноту номіналом 100 гривень. Купюра матиме доповнений дизайн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!", водночас інші елементи та рівень захисту залишаться без змін. Також з’явилися і оновлені 200-гривневі банкноти.

