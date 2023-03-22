Українці у США успішно освоїли систему Patriot, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналістів CNN було запрошено на базу лише за кілька днів до очікуваного випуску українців після прискореного курсу. Форт-Сілл - єдине місце на території США, де навчають українців працювати з американськими системами озброєнь.

За словами американських військових, українці відзначились. Вони так швидко вивчили основи системи Patriot, що їм надали додаткову, інтенсивну підготовку, рідко доступну їх американським колегам, які пройшли той же курс.

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", - сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Тепер систему Patriot планується розгорнути в Україні найближчими тижнями - набагато раніше, ніж передбачалося, - що дасть країні додатковий захист від російських ракет, який був запрошений із самого початку війни трохи більше року тому.

У вівторок офіційні особи США також заявили, що танки Abrams розгорнуть швидше, ніж очікувалося.

При цьому CNN зазначає, що двох систем Patriot, які прямують до України - одну надали США, іншу - спільно Німеччина та Нідерланди, буде недостатньо для захисту цілих українських міст від комплексних російських ракетних ударів.

"Patriot не зможе захистити все місто", наприклад, Київ, сказав один із високопосадовців Міноборони.

Але це буде краще за системи ППО, які зараз використовують українці, які не можуть захистити від атак російських балістичних ракет.

Інтенсивне навчання

За словами офіційних осіб, українські чоловіки та жінки віком від 19 до 67 років тренувалися з 7 ранку до 6 вечора шість днів на тиждень протягом 10 тижнів. Багато хто з них був кваліфікованим інженером до війни, а деякі мають кілька ступенів, і всі вони були відібрані українськими воєначальниками для навчання в США.

"Я думаю, що тільки завдяки їхньому бойовому досвіду вдома вони змогли дуже легко засвоїти речі - найкраще, що я бачив досі, а я тренував безліч країн", - сказав один з американських тренерів CNN.

Наголосивши, наскільки досвідченими були українці у протиповітряній обороні, коли вони прибули до Форт-Сілл, високопосадовець міністерства оборони США сказав, що командир українського батальйону вже кілька разів збивав російські ракети під час війни.

"Для мене було великою честю зустрітися з цими воїнами, - сказав високопоставлений представник Форт-Сілл. - Їхні історії були жахливі і дивовижні одночасно. І я думаю, що ми навчилися в них настільки ж, наскільки навчили їх".