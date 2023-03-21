Не тільки Abrams. США прискорять поставку Україні систем Patriot

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявили представники Пентагону.

За їхніми словами, українці після завершення навчання у США вирушать до Європи для додаткової підготовки ще на двох системах Patriot - однієї американської та однієї, створеної німцями та голландцями. Ці ЗРК будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Чиновники додали, що американські інструктори змогли значно прискорити терміни підготовки, оскільки українські військові мали знання про системи ППО.

"За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються. Завдяки їхнім широким знанням у галузі ППО та досвіду перебування в зоні бойових дій їм було легше - хоча це ніколи не було легко - засвоїти концепції експлуатації та обслуговування системи Patriot", - заявив бригадний генерал Шейн Морган.

За його словами, навчання було завершено за вісім тижнів, хоча спочатку планувалося, що воно триватиме десять тижнів. Графік навчання був "агресивним", оскільки українці тренувалися щодня з 7 ранку до 6 вечора.