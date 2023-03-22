Украинцы в США успешно освоили систему Patriot, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Журналисты CNN были приглашены на базу всего за несколько дней до ожидаемого выпуска украинцев после ускоренного курса. Форт-Силл - единственное место на территории США, где обучают украинцев работе с американскими системами вооружений.

По словам американских военных, украинцы отличились. Они так быстро изучили основы системы Patriot, что им была предоставлена дополнительная, интенсивная подготовка, редко доступная их американским коллегам, прошедшим тот же курс.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и очень быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий", - сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Теперь систему Patriot планируется развернуть на Украине в ближайшие недели - гораздо раньше, чем предполагалось, - что даст стране дополнительную защиту от российских ракет, которая была запрошена с самого начала войны чуть более года назад.

Во вторник официальные лица США также заявили, что танки Abrams будут развернуты быстрее, чем ожидалось.

При этом CNN отмечает, что двух систем Patriot, направляемых в Украину - одну предоставили США, другую - совместно Германия и Нидерланды,- будет недостаточно для защиты целых украинских городов от комплексных российских ракетных ударов.

"Patriot не сможет защитить весь город", например, Киев, сказал один из высокопоставленных чиновников Минобороны.

Но это будет лучше, чем системы ПВО, которые сейчас используют украинцы, которые не могут защитить от атак российских баллистических ракет.

Интенсивное обучение

По словам официальных лиц, украинские мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет тренировались с 7 утра до 6 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель. Многие из них были квалифицированными инженерами до войны, а некоторые имеют несколько степеней, и все они были отобраны украинскими военачальниками для обучения в США.

"Я думаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли очень легко усвоить вещи — лучшее, что я видел до сих пор, а я тренировал множество стран", - сказал CNN один из американских тренеров.

Подчеркнув, насколько опытными были украинцы в противовоздушной обороне, когда они прибыли в Форт-Силл, высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что командир украинского батальона уже несколько раз сбивал российские ракеты в ходе войны.

"Для меня было большой честью встретиться с этими воинами, - сказал высокопоставленный представитель Форт-Силл. - Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них настолько же, насколько научили их".