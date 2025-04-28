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Українці в США: як залишитися легально в країні, якщо закінчився термін U4U

Як українці можуть залишитись у США, якщо закінчився термін U4U (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Тисячі українців завдяки програмі Uniting for Ukraine (U4U) мали можливість проживати у США до 2 років. Оскільки зараз цей проект на паузі, а для багатьох цей строк добігає кінця, виникає питання, а що робити далі, аби легально залишитися в країні.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Visit Ukraine розповідає, як можна легально залишитись у США.

Тимчасовий захист 

Один із найшвидших способів зберегти законне перебування у США після U4U - тимчасовий захист TPS. Він дає:

  • право легально жити в США;
  • дозвіл на роботу (EAD);
  • захист від депортації.

Хто може подати на TPS:

  • хто перебуває у США до визначеної дати;
  • не має тяжких правопорушень;
  • подав заявку через форму I-821.

TPS не веде до грін-карти, але дає змогу виграти час і спланувати подальші дії.

Політичний притулок

Цей варіант підходить тим, хто має особисті підстави боятися повернення в Україну - через війну, переслідування, політичні переконання або належність до соціальної групи.

Які нюанси врахувати:

  • подати заявку протягом 1 року з моменту в’їзду (у випадку U4U - з дати прибуття);
  • заповнити форму I-589;
  • у разі схвалення - відкривається шлях до грін-карти.

Щоб отримати притулок, треба доказати, що українцю на батьківщині загрожує особиста небезпека. У цьому випадку радять звернутися до адвоката.

Українцям варто завчасно подбати про легалізацію свого перебування в США  (фото: Getty Images)

Шлюб із громадянином США

Одним із найнадійніших шляхів легалізації свого перебування в країні є шлюб з громадянином США.

Які умови:

  • шлюб має бути дійсним (не фіктивним);
  • потрібно подати форми I-130 та I-485;
  • можна подаватися навіть після завершення U4U, якщо не було порушень міграційних правил.

Разом з I-485 можна подати заяву на дозвіл на роботу (EAD) і подорож (Advance Parole).

Студентський статус

Люди, які планують здобувати освіту в США, можуть подавати заявку для отримання студентського статусу.

Порядок дій:

  • вступити до акредитованого навчального закладу;
  • отримати форму I-20;
  • подати заявку на зміну статусу через форму I-539.

Які нюанси слід врахувати:

  • студентський статус не дає автоматичного дозволу на роботу (виняток - OPT або CPT);
  • потрібно довести фінансову спроможність.

Робочі візи 

Українці можуть отримати робочі візи, щоб легально залишитись у країні. Цей процес тривалий, але реальний за підтримки роботодавця.

Поширені типи:

  • H-1B - для спеціалістів із вищою освітою, потребує участі у лотереї;
  • O-1 - для людей із видатними здібностями;
  • EB-3 - для кваліфікованих або некваліфікованих працівників, відкриває шлях до грін-карти.

Усі варіанти потребують петиції від роботодавця та підтримки юриста.

Повторне подання на "гуманітарний пароль"

На 2025 рік USCIS ще не запропонувала механізму продовження U4U. Проте є можливість індивідуального подання на повторний "пароль" через форму I-131.

Рішення - на розсуд імміграційної служби. Варто стежити за оновленнями - можливо, з’явиться новий механізм.

Що робити, якщо U4U завершується

  • почніть діяти за 4-6 місяців до завершення статусу;
  • зберіть усі документи: підтвердження перебування, статусу, петицій;
  • проконсультуйтесь з імміграційним адвокатом;
  • оберіть оптимальний шлях і подайте заявку.

Читайте також про те, за які порушення можуть депортувати із США.

Раніше ми писали про те, що у Німеччині готуються до радикального обмеження притоку біженців: щорічну кількість заявок хочуть урізати до 100 тисяч. У планах - масові депортації та замороження програми возз’єднання сімей.

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