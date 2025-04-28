Українці в США: як залишитися легально в країні, якщо закінчився термін U4U

Тисячі українців завдяки програмі Uniting for Ukraine (U4U) мали можливість проживати у США до 2 років. Оскільки зараз цей проект на паузі, а для багатьох цей строк добігає кінця, виникає питання, а що робити далі, аби легально залишитися в країні.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Visit Ukraine розповідає, як можна легально залишитись у США.
Один із найшвидших способів зберегти законне перебування у США після U4U - тимчасовий захист TPS. Він дає:
Хто може подати на TPS:
TPS не веде до грін-карти, але дає змогу виграти час і спланувати подальші дії.
Цей варіант підходить тим, хто має особисті підстави боятися повернення в Україну - через війну, переслідування, політичні переконання або належність до соціальної групи.
Які нюанси врахувати:
Щоб отримати притулок, треба доказати, що українцю на батьківщині загрожує особиста небезпека. У цьому випадку радять звернутися до адвоката.
Одним із найнадійніших шляхів легалізації свого перебування в країні є шлюб з громадянином США.
Які умови:
Разом з I-485 можна подати заяву на дозвіл на роботу (EAD) і подорож (Advance Parole).
Люди, які планують здобувати освіту в США, можуть подавати заявку для отримання студентського статусу.
Порядок дій:
Які нюанси слід врахувати:
Українці можуть отримати робочі візи, щоб легально залишитись у країні. Цей процес тривалий, але реальний за підтримки роботодавця.
Поширені типи:
Усі варіанти потребують петиції від роботодавця та підтримки юриста.
На 2025 рік USCIS ще не запропонувала механізму продовження U4U. Проте є можливість індивідуального подання на повторний "пароль" через форму I-131.
Рішення - на розсуд імміграційної служби. Варто стежити за оновленнями - можливо, з’явиться новий механізм.
Читайте також про те, за які порушення можуть депортувати із США.
Раніше ми писали про те, що у Німеччині готуються до радикального обмеження притоку біженців: щорічну кількість заявок хочуть урізати до 100 тисяч. У планах - масові депортації та замороження програми возз’єднання сімей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.