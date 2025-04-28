RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украинцы в США: как остаться легально в стране, если закончился срок U4U

Как украинцы могут остаться в США, если закончился срок U4U (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Тысячи украинцев благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U) имели возможность проживать в США до 2 лет. Поскольку сейчас этот проект на паузе, а для многих этот срок подходит к концу, возникает вопрос, а что делать дальше, чтобы легально остаться в стране.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Visit Ukraine рассказывает, как можно законно остаться в США.

Временная защита

Один из самых быстрых способов сохранить законное пребывание в США после U4U - временная защита TPS. Она дает:

  • право легально жить в США;
  • разрешение на работу (EAD);
  • защиту от депортации.

Кто может подать на TPS:

  • кто находится в США до определенной даты;
  • не имеет тяжких правонарушений;
  • подал заявку через форму I-821.

TPS не ведет к грин-карте, но позволяет выиграть время и спланировать дальнейшие действия.

Политическое убежище

Этот вариант подходит тем, кто имеет личные основания бояться возвращения в Украину - из-за войны, преследований, политических убеждений или принадлежности к социальной группе.

Какие нюансы учесть:

  • подать заявку в течение 1 года с момента въезда (в случае U4U - с даты прибытия);
  • заполнить форму I-589;
  • в случае одобрения - открывается путь к грин-карте.

Чтобы получить убежище, надо доказать, что украинцу на родине грозит личная опасность. В этом случае советуют обратиться к адвокату.

Украинцам стоит заблаговременно позаботиться о легализации своего пребывания в США (фото: Getty Images)

Брак с гражданином США

Одним из самых надежных путей легализации своего пребывания в стране является брак с гражданином США.

Какие условия:

  • брак должен быть действительным (не фиктивным);
  • нужно подать формы I-130 и I-485;
  • можно подаваться даже после завершения U4U, если не было нарушений миграционных правил.

Вместе с I-485 можно подать заявление на разрешение на работу (EAD) и путешествие (Advance Parole).

Студенческий статус

Люди, которые планируют получать образование в США, могут подавать заявку для получения студенческого статуса.

Порядок действий:

  • поступить в аккредитованное учебное заведение;
  • получить форму I-20;
  • подать заявку на изменение статуса через форму I-539.

Какие нюансы следует учесть:

  • студенческий статус не дает автоматического разрешения на работу (исключение - OPT или CPT);
  • нужно доказать финансовую состоятельность.

Рабочие визы

Украинцы могут получить рабочие визы, чтобы легально остаться в стране. Этот процесс длительный, но реальный при поддержке работодателя.

Распространенные типы:

  • H-1B - для специалистов с высшим образованием, требует участия в лотерее;
  • O-1 - для людей с выдающимися способностями;
  • EB-3 - для квалифицированных или неквалифицированных работников, открывает путь к грин-карте.

Все варианты требуют петиции от работодателя и поддержки юриста.

Повторная подача на "гуманитарный пароль"

На 2025 год USCIS еще не предложила механизма продления U4U. Однако есть возможность индивидуального представления на повторный "пароль" через форму I-131.

Решение - на усмотрение иммиграционной службы. Стоит следить за обновлениями - возможно, появится новый механизм.

Что делать, если U4U заканчивается

  • начните действовать за 4-6 месяцев до завершения статуса;
  • соберите все документы: подтверждение пребывания, статуса, петиций;
  • проконсультируйтесь с иммиграционным адвокатом;
  • выберите оптимальный путь и подайте заявку.

Читайте также о том, за какие нарушения могут депортировать из США.

Ранее мы писали о том, что в Германии готовятся к радикальному ограничению притока беженцев: ежегодное количество заявок хотят урезать до 100 тысяч. В планах - массовые депортации и замораживание программы воссоединения семей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки