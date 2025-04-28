Украинцы в США: как остаться легально в стране, если закончился срок U4U

Тысячи украинцев благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U) имели возможность проживать в США до 2 лет. Поскольку сейчас этот проект на паузе, а для многих этот срок подходит к концу, возникает вопрос, а что делать дальше, чтобы легально остаться в стране.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Visit Ukraine рассказывает, как можно законно остаться в США.
Один из самых быстрых способов сохранить законное пребывание в США после U4U - временная защита TPS. Она дает:
Кто может подать на TPS:
TPS не ведет к грин-карте, но позволяет выиграть время и спланировать дальнейшие действия.
Этот вариант подходит тем, кто имеет личные основания бояться возвращения в Украину - из-за войны, преследований, политических убеждений или принадлежности к социальной группе.
Какие нюансы учесть:
Чтобы получить убежище, надо доказать, что украинцу на родине грозит личная опасность. В этом случае советуют обратиться к адвокату.
Одним из самых надежных путей легализации своего пребывания в стране является брак с гражданином США.
Какие условия:
Вместе с I-485 можно подать заявление на разрешение на работу (EAD) и путешествие (Advance Parole).
Люди, которые планируют получать образование в США, могут подавать заявку для получения студенческого статуса.
Порядок действий:
Какие нюансы следует учесть:
Украинцы могут получить рабочие визы, чтобы легально остаться в стране. Этот процесс длительный, но реальный при поддержке работодателя.
Распространенные типы:
Все варианты требуют петиции от работодателя и поддержки юриста.
На 2025 год USCIS еще не предложила механизма продления U4U. Однако есть возможность индивидуального представления на повторный "пароль" через форму I-131.
Решение - на усмотрение иммиграционной службы. Стоит следить за обновлениями - возможно, появится новый механизм.
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