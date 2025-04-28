Украинцы в США: как остаться легально в стране, если закончился срок U4U

Временная защита

Один из самых быстрых способов сохранить законное пребывание в США после U4U - временная защита TPS. Она дает:

право легально жить в США;

разрешение на работу (EAD);

защиту от депортации.

Кто может подать на TPS:

кто находится в США до определенной даты;

не имеет тяжких правонарушений;

подал заявку через форму I-821.

TPS не ведет к грин-карте, но позволяет выиграть время и спланировать дальнейшие действия.

Политическое убежище

Этот вариант подходит тем, кто имеет личные основания бояться возвращения в Украину - из-за войны, преследований, политических убеждений или принадлежности к социальной группе.

Какие нюансы учесть:

подать заявку в течение 1 года с момента въезда (в случае U4U - с даты прибытия);

заполнить форму I-589;

в случае одобрения - открывается путь к грин-карте.

Чтобы получить убежище, надо доказать, что украинцу на родине грозит личная опасность. В этом случае советуют обратиться к адвокату.

Украинцам стоит заблаговременно позаботиться о легализации своего пребывания в США (фото: Getty Images)

Брак с гражданином США

Одним из самых надежных путей легализации своего пребывания в стране является брак с гражданином США.

Какие условия:

брак должен быть действительным (не фиктивным);

нужно подать формы I-130 и I-485;

можно подаваться даже после завершения U4U, если не было нарушений миграционных правил.

Вместе с I-485 можно подать заявление на разрешение на работу (EAD) и путешествие (Advance Parole).

Студенческий статус

Люди, которые планируют получать образование в США, могут подавать заявку для получения студенческого статуса.

Порядок действий:

поступить в аккредитованное учебное заведение;

получить форму I-20;

подать заявку на изменение статуса через форму I-539.

Какие нюансы следует учесть:

студенческий статус не дает автоматического разрешения на работу (исключение - OPT или CPT);

нужно доказать финансовую состоятельность.

Рабочие визы

Украинцы могут получить рабочие визы, чтобы легально остаться в стране. Этот процесс длительный, но реальный при поддержке работодателя.

Распространенные типы:

H-1B - для специалистов с высшим образованием, требует участия в лотерее;

O-1 - для людей с выдающимися способностями;

EB-3 - для квалифицированных или неквалифицированных работников, открывает путь к грин-карте.

Все варианты требуют петиции от работодателя и поддержки юриста.

Повторная подача на "гуманитарный пароль"

На 2025 год USCIS еще не предложила механизма продления U4U. Однако есть возможность индивидуального представления на повторный "пароль" через форму I-131.

Решение - на усмотрение иммиграционной службы. Стоит следить за обновлениями - возможно, появится новый механизм.

Что делать, если U4U заканчивается