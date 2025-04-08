Депортація з США у 2025: за які порушення можуть витурити українців

Минулого тижня кілька українців, які легально перебувають у США, отримали повідомлення про необхідність покинути країну протягом 7 днів. Втім, Міністерство внутрішньої безпеки одразу заявило про помилкову розсилку таких листів.

РБК-Україна із посиланням на Modern Law розповідає про те, за які порушення можуть депортувати українців із США і що робити, аби цього уникнути.

Найчастіші причини депортації

Залежно від виду порушення при депортації можуть видати заборону на в’їзд у США на термін від 5 до 20 років або навіть довічно. У більшості випадків до депортації призводять наступні причини:

прострочена віза: навіть на кілька днів становлять ризик;

порушення закону: штраф, бійка, водіння в нетверезому стані можуть стати причиною для випровадження з країни;

подача фальшивих документів. Особливо під час подачі на грін-карту чи притулок. У тому числі нерідко виселяють з країни за фіктивні шлюби;

порушення умов працевлаштування. Наприклад, студент працює більше дозволеного, або взагалі працює незаконно;

підозра у терористичній діяльності;

судимість за серйозні злочини;

незаконний в'їзд у США.

Хто в групі ризику:

люди без документів або з простроченими візами;

ті, хто чекає на рішення суду або міграційного інтерв’ю;

особи, які мають кримінальні справи, навіть за старими звинуваченнями;

біженці, яким відмовили в притулку.

Як зрозуміти, що вас можуть депортувати

Ознаки, що вас "взяли на олівець":

повістка до імміграційного суду (Notice to Appear);

перевірка документів під час подорожей (навіть всередині США);

відмова в продовженні статусу чи візи;

дзвінки/візити від ICE (Міграційна і митна служба).

Що робити, якщо загрожує депортація

Українцям, яким загрожує депортація, важливо зберігати спокій, оскільки у паніці можна наробити помилок. Потрібно звернутись до міграційного адвоката. Безкоштовну консультацію можна отримати через організації на зразок AILA, RAICES або Catholic Charities.

Також слід зібрати всі документи: контракт на роботу, докази проживання, платіжки, свідоцтва про дітей, податкові декларації. Все це може допомогти при розгляді вашої справи.

Не підписуйте нічого без юриста. У США часто пропонують "добровільну депортацію", погоджуючись на неї, людина фактично сама покидає країну.

Чи можна уникнути депортації

У певних випадках процес виселення з країни можна зупинити. Найпоширеніші варіанти:

подати заявку на політичний притулок;

скасувати депортацію (Cancellation of Removal) - для тих, хто живе в США 10+ років, має дітей-громадян, і доведе "надзвичайні обставини";

подати заявку на тимчасовий захист (TPS) - для громадян країн, у яких йде війна або вони перебувають у стихійному лиху;

Motion to Reopen - якщо є нові докази або помилки в справі.

Поради українцям у США

Щоб не потрапити у поле зору міграційної служби, українцям у США варто:

регулярно оновлювати свій статус;

звертатися до адвоката при будь-яких змінах;

не ігнорувати жодних листів від USCIS або суду;

зберегти копії всіх документів;

бути обережним у соцмережах - Міграційна служба моніторить публікації.

Також українцям варто добре знати свої права та відстоювати їх у разі порушень.

Українцям варто завчасно ознайомитись з умовами депортації із США (фото: Getty Images)