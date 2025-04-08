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Депортація з США у 2025: за які порушення можуть витурити українців

США, Вівторок 08 квітня 2025 18:34
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Депортація з США у 2025: за які порушення можуть витурити українців Що треба знати про депортацію із США (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Минулого тижня кілька українців, які легально перебувають у США, отримали повідомлення про необхідність покинути країну протягом 7 днів. Втім, Міністерство внутрішньої безпеки одразу заявило про помилкову розсилку таких листів.

РБК-Україна із посиланням на Modern Law розповідає про те, за які порушення можуть депортувати українців із США і що робити, аби цього уникнути.

Найчастіші причини депортації

Залежно від виду порушення при депортації можуть видати заборону на в’їзд у США на термін від 5 до 20 років або навіть довічно. У більшості випадків до депортації призводять наступні причини:

  • прострочена віза: навіть на кілька днів становлять ризик;
  • порушення закону: штраф, бійка, водіння в нетверезому стані можуть стати причиною для випровадження з країни;
  • подача фальшивих документів. Особливо під час подачі на грін-карту чи притулок. У тому числі нерідко виселяють з країни за фіктивні шлюби;
  • порушення умов працевлаштування. Наприклад, студент працює більше дозволеного, або взагалі працює незаконно;
  • підозра у терористичній діяльності;
  • судимість за серйозні злочини;
  • незаконний в'їзд у США.

Хто в групі ризику:

  • люди без документів або з простроченими візами;
  • ті, хто чекає на рішення суду або міграційного інтерв’ю;
  • особи, які мають кримінальні справи, навіть за старими звинуваченнями;
  • біженці, яким відмовили в притулку.

Як зрозуміти, що вас можуть депортувати

Ознаки, що вас "взяли на олівець":

  • повістка до імміграційного суду (Notice to Appear);
  • перевірка документів під час подорожей (навіть всередині США);
  • відмова в продовженні статусу чи візи;
  • дзвінки/візити від ICE (Міграційна і митна служба).

Що робити, якщо загрожує депортація

Українцям, яким загрожує депортація, важливо зберігати спокій, оскільки у паніці можна наробити помилок. Потрібно звернутись до міграційного адвоката. Безкоштовну консультацію можна отримати через організації на зразок AILA, RAICES або Catholic Charities.

Також слід зібрати всі документи: контракт на роботу, докази проживання, платіжки, свідоцтва про дітей, податкові декларації. Все це може допомогти при розгляді вашої справи.

Не підписуйте нічого без юриста. У США часто пропонують "добровільну депортацію", погоджуючись на неї, людина фактично сама покидає країну.

Чи можна уникнути депортації

У певних випадках процес виселення з країни можна зупинити. Найпоширеніші варіанти:

  • подати заявку на політичний притулок;
  • скасувати депортацію (Cancellation of Removal) - для тих, хто живе в США 10+ років, має дітей-громадян, і доведе "надзвичайні обставини";
  • подати заявку на тимчасовий захист (TPS) - для громадян країн, у яких йде війна або вони перебувають у стихійному лиху;
  • Motion to Reopen - якщо є нові докази або помилки в справі.

Поради українцям у США

Щоб не потрапити у поле зору міграційної служби, українцям у США варто:

  • регулярно оновлювати свій статус;
  • звертатися до адвоката при будь-яких змінах;
  • не ігнорувати жодних листів від USCIS або суду;
  • зберегти копії всіх документів;
  • бути обережним у соцмережах - Міграційна служба моніторить публікації.

Також українцям варто добре знати свої права та відстоювати їх у разі порушень.

Депортація з США у 2025: за які порушення можуть витурити українцівУкраїнцям варто завчасно ознайомитись з умовами депортації із США (фото: Getty Images)

Раніше ми розповідали про те, за які порушення можуть депортувати з Польщі та як оскаржити це рішення.

Читайте також про те, коли і за що можуть депортувати з Німеччини.

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