Депортація з США у 2025: за які порушення можуть витурити українців
Минулого тижня кілька українців, які легально перебувають у США, отримали повідомлення про необхідність покинути країну протягом 7 днів. Втім, Міністерство внутрішньої безпеки одразу заявило про помилкову розсилку таких листів.
РБК-Україна із посиланням на Modern Law розповідає про те, за які порушення можуть депортувати українців із США і що робити, аби цього уникнути.
Найчастіші причини депортації
Залежно від виду порушення при депортації можуть видати заборону на в’їзд у США на термін від 5 до 20 років або навіть довічно. У більшості випадків до депортації призводять наступні причини:
- прострочена віза: навіть на кілька днів становлять ризик;
- порушення закону: штраф, бійка, водіння в нетверезому стані можуть стати причиною для випровадження з країни;
- подача фальшивих документів. Особливо під час подачі на грін-карту чи притулок. У тому числі нерідко виселяють з країни за фіктивні шлюби;
- порушення умов працевлаштування. Наприклад, студент працює більше дозволеного, або взагалі працює незаконно;
- підозра у терористичній діяльності;
- судимість за серйозні злочини;
- незаконний в'їзд у США.
Хто в групі ризику:
- люди без документів або з простроченими візами;
- ті, хто чекає на рішення суду або міграційного інтерв’ю;
- особи, які мають кримінальні справи, навіть за старими звинуваченнями;
- біженці, яким відмовили в притулку.
Як зрозуміти, що вас можуть депортувати
Ознаки, що вас "взяли на олівець":
- повістка до імміграційного суду (Notice to Appear);
- перевірка документів під час подорожей (навіть всередині США);
- відмова в продовженні статусу чи візи;
- дзвінки/візити від ICE (Міграційна і митна служба).
Що робити, якщо загрожує депортація
Українцям, яким загрожує депортація, важливо зберігати спокій, оскільки у паніці можна наробити помилок. Потрібно звернутись до міграційного адвоката. Безкоштовну консультацію можна отримати через організації на зразок AILA, RAICES або Catholic Charities.
Також слід зібрати всі документи: контракт на роботу, докази проживання, платіжки, свідоцтва про дітей, податкові декларації. Все це може допомогти при розгляді вашої справи.
Не підписуйте нічого без юриста. У США часто пропонують "добровільну депортацію", погоджуючись на неї, людина фактично сама покидає країну.
Чи можна уникнути депортації
У певних випадках процес виселення з країни можна зупинити. Найпоширеніші варіанти:
- подати заявку на політичний притулок;
- скасувати депортацію (Cancellation of Removal) - для тих, хто живе в США 10+ років, має дітей-громадян, і доведе "надзвичайні обставини";
- подати заявку на тимчасовий захист (TPS) - для громадян країн, у яких йде війна або вони перебувають у стихійному лиху;
- Motion to Reopen - якщо є нові докази або помилки в справі.
Поради українцям у США
Щоб не потрапити у поле зору міграційної служби, українцям у США варто:
- регулярно оновлювати свій статус;
- звертатися до адвоката при будь-яких змінах;
- не ігнорувати жодних листів від USCIS або суду;
- зберегти копії всіх документів;
- бути обережним у соцмережах - Міграційна служба моніторить публікації.
Також українцям варто добре знати свої права та відстоювати їх у разі порушень.
Українцям варто завчасно ознайомитись з умовами депортації із США (фото: Getty Images)
Раніше ми розповідали про те, за які порушення можуть депортувати з Польщі та як оскаржити це рішення.
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