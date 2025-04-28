Українці в США: як залишитися легально в країні, якщо закінчився термін U4U
Тисячі українців завдяки програмі Uniting for Ukraine (U4U) мали можливість проживати у США до 2 років. Оскільки зараз цей проект на паузі, а для багатьох цей строк добігає кінця, виникає питання, а що робити далі, аби легально залишитися в країні.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Visit Ukraine розповідає, як можна легально залишитись у США.
Тимчасовий захист
Один із найшвидших способів зберегти законне перебування у США після U4U - тимчасовий захист TPS. Він дає:
- право легально жити в США;
- дозвіл на роботу (EAD);
- захист від депортації.
Хто може подати на TPS:
- хто перебуває у США до визначеної дати;
- не має тяжких правопорушень;
- подав заявку через форму I-821.
TPS не веде до грін-карти, але дає змогу виграти час і спланувати подальші дії.
Політичний притулок
Цей варіант підходить тим, хто має особисті підстави боятися повернення в Україну - через війну, переслідування, політичні переконання або належність до соціальної групи.
Які нюанси врахувати:
- подати заявку протягом 1 року з моменту в’їзду (у випадку U4U - з дати прибуття);
- заповнити форму I-589;
- у разі схвалення - відкривається шлях до грін-карти.
Щоб отримати притулок, треба доказати, що українцю на батьківщині загрожує особиста небезпека. У цьому випадку радять звернутися до адвоката.
Українцям варто завчасно подбати про легалізацію свого перебування в США (фото: Getty Images)
Шлюб із громадянином США
Одним із найнадійніших шляхів легалізації свого перебування в країні є шлюб з громадянином США.
Які умови:
- шлюб має бути дійсним (не фіктивним);
- потрібно подати форми I-130 та I-485;
- можна подаватися навіть після завершення U4U, якщо не було порушень міграційних правил.
Разом з I-485 можна подати заяву на дозвіл на роботу (EAD) і подорож (Advance Parole).
Студентський статус
Люди, які планують здобувати освіту в США, можуть подавати заявку для отримання студентського статусу.
Порядок дій:
- вступити до акредитованого навчального закладу;
- отримати форму I-20;
- подати заявку на зміну статусу через форму I-539.
Які нюанси слід врахувати:
- студентський статус не дає автоматичного дозволу на роботу (виняток - OPT або CPT);
- потрібно довести фінансову спроможність.
Робочі візи
Українці можуть отримати робочі візи, щоб легально залишитись у країні. Цей процес тривалий, але реальний за підтримки роботодавця.
Поширені типи:
- H-1B - для спеціалістів із вищою освітою, потребує участі у лотереї;
- O-1 - для людей із видатними здібностями;
- EB-3 - для кваліфікованих або некваліфікованих працівників, відкриває шлях до грін-карти.
Усі варіанти потребують петиції від роботодавця та підтримки юриста.
Повторне подання на "гуманітарний пароль"
На 2025 рік USCIS ще не запропонувала механізму продовження U4U. Проте є можливість індивідуального подання на повторний "пароль" через форму I-131.
Рішення - на розсуд імміграційної служби. Варто стежити за оновленнями - можливо, з’явиться новий механізм.
Що робити, якщо U4U завершується
- почніть діяти за 4-6 місяців до завершення статусу;
- зберіть усі документи: підтвердження перебування, статусу, петицій;
- проконсультуйтесь з імміграційним адвокатом;
- оберіть оптимальний шлях і подайте заявку.
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Раніше ми писали про те, що у Німеччині готуються до радикального обмеження притоку біженців: щорічну кількість заявок хочуть урізати до 100 тисяч. У планах - масові депортації та замороження програми возз’єднання сімей.
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