Украинцы в США: как остаться легально в стране, если закончился срок U4U
Тысячи украинцев благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U) имели возможность проживать в США до 2 лет. Поскольку сейчас этот проект на паузе, а для многих этот срок подходит к концу, возникает вопрос, а что делать дальше, чтобы легально остаться в стране.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Visit Ukraine рассказывает, как можно законно остаться в США.
Временная защита
Один из самых быстрых способов сохранить законное пребывание в США после U4U - временная защита TPS. Она дает:
- право легально жить в США;
- разрешение на работу (EAD);
- защиту от депортации.
Кто может подать на TPS:
- кто находится в США до определенной даты;
- не имеет тяжких правонарушений;
- подал заявку через форму I-821.
TPS не ведет к грин-карте, но позволяет выиграть время и спланировать дальнейшие действия.
Политическое убежище
Этот вариант подходит тем, кто имеет личные основания бояться возвращения в Украину - из-за войны, преследований, политических убеждений или принадлежности к социальной группе.
Какие нюансы учесть:
- подать заявку в течение 1 года с момента въезда (в случае U4U - с даты прибытия);
- заполнить форму I-589;
- в случае одобрения - открывается путь к грин-карте.
Чтобы получить убежище, надо доказать, что украинцу на родине грозит личная опасность. В этом случае советуют обратиться к адвокату.
Украинцам стоит заблаговременно позаботиться о легализации своего пребывания в США (фото: Getty Images)
Брак с гражданином США
Одним из самых надежных путей легализации своего пребывания в стране является брак с гражданином США.
Какие условия:
- брак должен быть действительным (не фиктивным);
- нужно подать формы I-130 и I-485;
- можно подаваться даже после завершения U4U, если не было нарушений миграционных правил.
Вместе с I-485 можно подать заявление на разрешение на работу (EAD) и путешествие (Advance Parole).
Студенческий статус
Люди, которые планируют получать образование в США, могут подавать заявку для получения студенческого статуса.
Порядок действий:
- поступить в аккредитованное учебное заведение;
- получить форму I-20;
- подать заявку на изменение статуса через форму I-539.
Какие нюансы следует учесть:
- студенческий статус не дает автоматического разрешения на работу (исключение - OPT или CPT);
- нужно доказать финансовую состоятельность.
Рабочие визы
Украинцы могут получить рабочие визы, чтобы легально остаться в стране. Этот процесс длительный, но реальный при поддержке работодателя.
Распространенные типы:
- H-1B - для специалистов с высшим образованием, требует участия в лотерее;
- O-1 - для людей с выдающимися способностями;
- EB-3 - для квалифицированных или неквалифицированных работников, открывает путь к грин-карте.
Все варианты требуют петиции от работодателя и поддержки юриста.
Повторная подача на "гуманитарный пароль"
На 2025 год USCIS еще не предложила механизма продления U4U. Однако есть возможность индивидуального представления на повторный "пароль" через форму I-131.
Решение - на усмотрение иммиграционной службы. Стоит следить за обновлениями - возможно, появится новый механизм.
Что делать, если U4U заканчивается
- начните действовать за 4-6 месяцев до завершения статуса;
- соберите все документы: подтверждение пребывания, статуса, петиций;
- проконсультируйтесь с иммиграционным адвокатом;
- выберите оптимальный путь и подайте заявку.
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