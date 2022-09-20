Украинцы спрогнозировали, сколько будет продолжаться война

Только 9% украинцев считают, что война продлится меньше трех месяцев. В августе 2022 года доля оптимистов упала в три раза по сравнению с маем, когда скорейшее окончание войны прогнозировали 27% респондентов.

По данным опроса, 19% украинцев считают, что война будет продолжаться от 3 до 6 месяцев, еще 16% заявили от 6 до 12 месяцев. Заявили, что война закончится не раньше, чем через год, 18% респондентов.

В то же время, 37% сказали, что не знают, когда закончится война.

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии (КМИС) со 2 по 9 августа 2022 года с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) с 2510 завершенными интервью. Опрос репрезентативный только для взрослого населения, сейчас проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.