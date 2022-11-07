Українці спрогнозували майбутнє країни через 10 років

Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставилося додаткове запитання, а чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату.

Серед таких респондентів-оптимістів 96% готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, соціологи чують від західних журналістів та експертів питання, а що ж саме допомагає українцям триматися в умовах нещадного терору Росією і не вимагати при цьому від власної влади переговорів з Росією для припинення бойових дій. "При цьому часто це дійсно щире здивування західних спостерігачів щодо стійкості українців у продовженні збройного опору", - сказав він.

За його словами, результати цього опитування почасти проливають світло на це питання. "Так, у українців є сформований позитивний образ майбутнього України. І що важливо, що ця мрія більшості - успішна Україна у сім’ї європейських народів - вважається цілком досяжною і вартою трагічних "інвестицій» сьогодення. Сьогоднішня стійкість - на фронті та у цивільному житті - трансформується у винагороду для себе та нащадків у майбутньому. Це допомагає "тримати стрій» та методично рухатися до реалізації мрії", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 21-23 жовтня 2022 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.