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Украинцы спрогнозировали будущее страны через 10 лет

Фото: Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе ЕС (neweasterneurope.eu)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2022 года 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются - 26%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Только у 5% респондентов есть пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они терпеть материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата.

Среди таких респондентов-оптимистов 96% готовы терпеть материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом Европейского Союза.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, социологи слышат от западных журналистов и экспертов вопросы, что помогает украинцам держаться в условиях беспощадного террора Россией и не требовать при этом от власти переговоров с Россией для прекращения боевых действий. "При этом часто это действительно искреннее удивление западных наблюдателей по поводу стойкости украинцев в продолжении вооруженного сопротивления", - сказал он.

По его словам, результаты этого опроса отчасти проливают свет на этот вопрос. "У украинцев есть сформированный положительный образ будущего Украины. И что важно, что эта мечта большинства - успешная Украина в семье европейских народов - считается вполне достижимой и достойной трагических "инвестиций» настоящего. Сегодняшняя устойчивость - на фронте и в гражданской жизни - трансформируется в награду для себя и потомков в будущем. Это помогает "держать строй" и методично двигаться к реализации мечты", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 21-23 октября 2022 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и унося жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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