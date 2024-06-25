Хто з українців і як може отримати дозвіл на проживання у Данії

За два роки війни Данія видала українцям понад 41 тисячу дозволів на тимчасове проживання. Дослідження проекту DARECO показало, що 60%опитаних біженців хочуть залишитись у країні, навіть коли у їхньому рідному місті зупиняться бойові дії.

РБК-Україна із посиланням на публікацію New to Demark розповідає, як українцям отримати тимчасовий дозвіл на проживання у Данії та чи можна залишитись у країні, якщо він закінчився.

Як отримати тимчасовий дозвіл на проживання

Громадяни України можуть отримати тимчасову посвідку на проживання у Данії відповідно до розділу 1 Спеціального закону. Його надають громадянам України, які виїхали з країни після 1 лютого 2022 року і отримали статус біженця.

Щоб подати заявку на отримання дозволу на проживання відповідно до § 1, потрібно перебувати у Данії. Імміграційна служба Данії ухвалює рішення щодо дозволів на проживання відповідно до Спеціального закону. Щоб отримати дозвіл на проживання потрібно звернутися у відділ обслуговування громадян Імміграційної служби в Данії. Детальніше про процедуру можна дізнатись тут.

Заявку можуть відхилити, якщо людина вже отримала дозвіл на проживання в іншій країні, або громадянство іншої країни.

Якщо у людини є дружина або чоловік/співмешканець, дитина віком від 18 років або інший близький член сім’ї, який проживає в Данії і який також є громадянином України або визнаний біженцем в Україні, вони повинні подати власну заяву за допомогою форми SL1.

Якщо у людини є близький член сім’ї, який сам не є громадянином України чи не визнаний біженцем, він/вона може скористатися формою SL2. Те саме стосується членів сім'ї, які не проживають в Данії.

Хто має право на продовження дозволу на проживання

Якщо біженець отримав дозвіл на проживання у Данії за Спеціальним законом для українців, до 17 березня 2024 року, то імміграційна служба самостійно продовжує його до 17 березня 2025 року, якщо людина відповідає умовам дозволу.

Імміграційна служба Данії надсилає рішення про продовження дозволу на проживання через Digital Post.

Також при подовженні дозволу на проживання українцям відправляють нову картку поштою протягом 4 тижнів. Її надсилають на адресу, за якою людина зареєстрована в реєстрі CPR.

При цьому не потрібно здавати біометричні дані (фотокартку та відбитки пальців) для нової картки. Міграційна служба використовує біометричні дані, які ви здавали у зв’язку з отриманням поточного дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.

Чи може українець залишитись у Данії, якщо дозвіл на проживання закінчився

Громадяни України можуть перебувати в Данії протягом 90 днів без візи після закінчення терміну дії дозволу на проживання.

Українці також можуть подати заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до Спеціального закону для осіб, переміщених з України, якщо вони планують залишитися в Данії.

Чи можна отримати дозвіл на постійне проживання у Данії

На підставі дозволу на проживання відповідно до Спеціального закону для українців не можна отримати посвідку на постійне проживання.

Для такого дозволу потрібно прожити в Данії щонайменше 8 років - у деяких випадках 4 роки - і протягом цього періоду мати дозвіл на проживання відповідно до розділів 7 - 9 f, 9 i - 9n, 9 p або 9 q Закону про іноземців 2 або 3 (дозвіл на проживання, наданий на підставі возз’єднання сім’ї, надання притулку, навчання чи роботи тощо).

Якщо в українця є дозвіл на проживання відповідно до Спеціального закону, то він не відповідає цій вимозі, і його перебування у Данії не може бути зараховане до 8-річного періоду.