Українці скуповують валюту: експерт вказав на причини зростання курсу долара

Як зазначив експерт, з початку року станом на 22 квітня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 7,4 млрд доларів, в т.ч. за минулий тиждень - 0,7 млрд доларів. Тижневі нетто-продажі валюти минулого тижня були аномально високими, якщо їх порівнювати з динамікою з початку року. Більше валюти було продано лише в перший тиждень 2024 року.

"Приріст попиту на іноземну валюту переважно пов'язаний з тиском з боку населення. Населення за I квартал 2024 року купило 2,5 млрд доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти. Це вдвічі більше за аналогічний період минулого року", - написав Данилишин.

Крім того, продовжують нарощувати зовнішні активи українські банки. Банки в І кварталі збільшили чисті зовнішні активи на 1,0 млрд доларів.

Також активно зростає готівкова валюта поза банками, яка вже становить понад 120 млрд доларів, повідомив Данилишин.

"Підвищення активності населення та банків у операціях з купівлі іноземної валюти свідчить про посилення розбалансування валютних очікувань", - додав він.

Вплив на курс долара

Данилишин зазначив, що "НБУ фактично повністю визначає обмінний курс гривні".

"Готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Наразі динаміка курсу готівкової іноземної валюти повторювала динаміку котирувань безготівкової валюти, яку "підігріває" посилення невизначеності, у т.ч. на фоні постійних обстрілів з боку РФ", - додав експерт.