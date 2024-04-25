Украинцы скупают валюту: эксперт указал на причины роста курса доллара

С начала 2024 года (на 19 апреля) гривна к доллару девальвировала на 4,3%. На рынке наблюдается разбалансирование валютных ожиданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию экс-председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Как отметил эксперт, с начала года по состоянию на 22 апреля НБУ продал на межбанковском валютном рынке 7,4 млрд долларов, в т.ч. за прошедшую неделю - 0,7 млрд долларов. Недельные нетто-продажи валюты на прошлой неделе были аномально высокими, если их сравнивать с динамикой с начала года. Больше валюты было продано только в первую неделю 2024 года.

"Прирост спроса на иностранную валюту преимущественно связан с давлением со стороны населения. Население за I квартал 2024 года купило 2,5 млрд долларов наличной и безналичной иностранной валюты. Это вдвое больше аналогичного периода прошлого года", - написал Данилишин.

Кроме того, продолжают наращивать внешние активы украинские банки. Банки в I квартале увеличили чистые внешние активы на 1 млрд долларов.

Также активно растет наличная валюта вне банков, которая уже составляет более 120 млрд долларов, сообщил Данилишин.

"Повышение активности населения и банков в операциях по покупке иностранной валюты свидетельствует об усилении разбалансирования валютных ожиданий", - добавил он.

Воздействие на курс доллара

Данилишин отметил, что "НБУ фактически полностью определяет обменный курс гривны".

"Наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ. В настоящее время динамика курса наличной иностранной валюты повторяла динамику котировок безналичной валюты, которую "подогревает" усиление неопределенности, в т.ч. на фоне постоянных обстрелов со стороны РФ", - добавил эксперт.