Українці скоротили вклади в гривні та збільшили в доларах: рейтинг банків

Українці зберігають значну частину своїх банківських вкладів у доларах, незважаючи на дуже низький відсоток за депозитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Станом на 1 квітня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. З початку року сума майже не змінилася (зростання на 0,6 млрд гривень).

За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 70,4 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 60 млн вкладів на 892,8 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 6,7 млрд гривень.

У валюті було 10,4 млн вкладів на 500 млрд гривень. Сума зросла на 7,3 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 522,9 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,1 млн вкладників, сума - 215,0 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,4 млн вкладників, сума - 110,5 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,3 млн, сума - 81,6 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,3 млн, сума - 65,0 млрд гривень.