ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українці скоротили вклади в гривні та збільшили в доларах: рейтинг банків

Україна, Понеділок 19 травня 2025 11:07
UA EN RU
Українці скоротили вклади в гривні та збільшили в доларах: рейтинг банків Фото: українці збільшили валютні вклади (freepik_com)
Автор: Олександр Білоус

Українці зберігають значну частину своїх банківських вкладів у доларах, незважаючи на дуже низький відсоток за депозитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

Станом на 1 квітня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. З початку року сума майже не змінилася (зростання на 0,6 млрд гривень).

За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 70,4 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 60 млн вкладів на 892,8 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 6,7 млрд гривень.

У валюті було 10,4 млн вкладів на 500 млрд гривень. Сума зросла на 7,3 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 522,9 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,1 млн вкладників, сума - 215,0 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,4 млн вкладників, сума - 110,5 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,3 млн, сума - 81,6 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,3 млн, сума - 65,0 млрд гривень.

Українці скоротили вклади в гривні та збільшили в доларах: рейтинг банків

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у квітні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,6% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних. Водночас у квітні 2025 року річне зростання курсу долара сповільнилося до 4,8%.

Інфляція вже досягла 15,1%, і прибутковість банківських вкладів перестала покривати зростання цін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Банки Національний банк України
NEWS
Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ
Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну