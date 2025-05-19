Украинцы сократили вклады в гривне и увеличили в долларах: рейтинг банков

Украинцы хранят значительную часть своих банковских вкладов в долларах, несмотря на очень низкий процент по депозитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По состоянию на 1 апреля 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 392 млрд гривен. С начала года сумма почти не изменилась (рост на 0,6 млрд гривен).

По данным НБУ, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 70,4 млн вкладов граждан и ФОПов. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 500 млрд гривен. Сумма выросла на 7,3 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 522,9 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,1 млн вкладчиков, сума - 215,0 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,4 млн вкладчиков, сума - 110,5 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,3 млн, сума - 81,6 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,3 млн, сума - 65,0 млрд гривен.