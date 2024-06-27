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Українці сказали, скільки готові терпіти труднощі задля перемоги

Фото: Українці готові терпіти труднощі заради перемоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні зберігається висока готовність терпіти труднощі через війну з Росією задля перемоги. Готові терпіти труднощі стільки, скільки потрібно, 69% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.

Ще 7% готові терпіти труднощі декілька місяців, 6%- близько року, 4% - кілька років, а 12% не готові взагалі.

Основою стійкості українців є віра в Збройні сили України (63%), підтримка родичів та близьких (49%), а також щоденна праця (27%). Важливу роль відіграють також релігія та волонтерство.

Опитування було проведено у квітні-травні серед 1000 респондентів. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року 80% опитаних вірять у перемогу України у війні, не вірять - 12% респондентів.

Вірять, що перемога настане до кінця цього року, 24% українців. Ще 38% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - більш ніж 5 років, 1% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

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Війна в Україні