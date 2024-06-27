Украинцы сказали, сколько готовы терпеть трудности ради победы

Еще 7% готовы терпеть трудности несколько месяцев, 6% - около года, 4% - несколько лет, а 12% не готовы вообще.

Основой устойчивости украинцев есть вера в Вооруженные силы Украины (63%), поддержка родственников и близких (49%), а также ежедневный труд (27%). Важную роль играют религия и волонтерство.

Опрос был проведен в апреле-мае среди 1000 респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.