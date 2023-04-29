Украинцы жалуются на сбой в ПриватБанке: что известно

Сегодня сообщили о возможном сбое в работе ПриватБанка. Предварительно, это связано с проблемой в работе одной из платежных систем, а не самого финучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря банка Олега Серги в комментарии "Суспильному".

Как известно, пользователи банка жалуются на то, что не могут совершить покупки в магазине, а также перевести средства с карты на карту.

Между тем, в пресс-службе заявили, что проблемы возникли на стороне платежных систем, а не банка. Мол, терминалы других банков тоже работают с перебоями.

"Технической проблемы со стороны банка нет - предварительно, сбой на стороне платежных систем. Когда решат проблему - пока неизвестно", - сообщил Серга.

При этом соучредитель Monobank Олег Гороховский допустил, что проблема может быть именно в ПриватБанке.

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", - написал Гороховский.

Напомним, недавно мы писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Добавим, также сообщалось, что ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

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