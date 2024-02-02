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Українці в січні придбали понад 4 тисячі нових авто: названо лідерів ринку

Фото: українці в січні придбали понад 4 тисячі нових авто (toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Українці у січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Від показника довоєнного січня 2021 року попит на нові легковики відстає на 24%, майже аналогічний обсяг продажів у січні український ринок демонстрував у 2017 році.

З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу закріпився Volkswagen з результатом 476 машин, на четвертому місці розташувалася Skoda (312 одиниць) і Nissan з результатом 188 авто.

Також у ТОП-10 марок місяця увійшли Hyundai, Suzuki, Peugeot, Lexus і Mazda. Зазначається, що найбільш продаваним автомобілем січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.

Український ринок автомобілів у 2023 році

За минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів. Тільки за останній місяць 2023 року було зареєстровано 5,9 тисячі нових машин. Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.

Серед найпопулярніших марок серед українців варто відзначити Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai та Mercedes-Benz. Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку минулого року став компактний кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

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