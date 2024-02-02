Украинцы в январе приобрели более 4 тысяч новых авто: названы лидеры рынка

От показателя довоенного января 2021 года спрос на новые легковушки отстает на 24%, почти аналогичный объем продаж в январе украинский рынок демонстрировал в 2017 году.

С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

Второй по популярности маркой стала Renault – 504 единицы. На третьем месте в рейтинге самых продаваемых авто в Украине закрепился Volkswagen с результатом 476 машин, на четвертом месте расположилась Skoda (312 единиц) и Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом январе.

Также в ТОП-10 самых продаваемых марок месяца вошли Hyundai, Suzuki, Peugeot, Lexus и Mazda. Отмечается, что самым продаваемым автомобилем января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 479 покупателей.

Украинский рынок автомобилей в 2023 году

За прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей. Только за последний месяц 2023 года было зарегистрировано 5,9 тысячи новых машин. Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

Среди самых популярных марок среди украинцев стоит отметить Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai и Mercedes-Benz. Самым продаваемым автомобилем на украинском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Renault Duster – 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.