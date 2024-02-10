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Українці у січні придбали 3,5 тисячі електромобілів: які моделі купували найчастіше

Фото: українці придбали у січні 3,5 тисячі електромобілів (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Українці у січні придбали понад 3,5 тисячі електромобілів, що у 2,8 рази більше порівняно із січнем минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укравтопром".

При цьому частка нових машин у статистиці перших реєстрацій електромобілів становила 24% проти 23% у січні 2023 року. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3490 штук, з них 840 машин були новими та 2650 електромобілів – з пробігом.

Також зазначається, що із 54 комерційних електромобілів новими були лише чотири авто.

ТОП-5 нових електромобілів у січні 2024 року виглядає так:

  • Volkswagen ID.4 – 286 штук;
  • BYD Song Plus - 83 штуки;
  • Honda eNS1 – 80 штук;
  • Toyota bZ4X – 56 штук;
  • Nissan Ariya – 50 штук.

Серед електромобілів із пробігом найбільшою популярністю користувалися Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model Y.

Раніше ми писали, що українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто.

При цьому протягом січня українці ввезли до країни 16,7 тисячі легкових автомобілів. Порівняно з січнем 2023 року реєстрація ввезених авто збільшилася на 45%.

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