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Украинцы в январе приобрели 3,5 тысячи электромобилей: какие модели покупали чаще всего

Фото: украинцы приобрели в январе 3,5 тысячи электромобилей (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Украинцы в январе приобрели более 3,5 тысячи электромобилей, что в 2,8 раза больше в сравнении с январем прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".

При этом доля новых машин в статистике первых регистраций электромобилей составила 24% против 23% в январе 2023 года. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 3490 штук, из них 840 машин были новыми и 2650 электромобилей – с пробегом.

Также отмечается, что из 54 коммерческих электромобилей новыми были только четыре авто.

ТОП-5 новых электромобилей в январе 2024 года выглядит так:

  • Volkswagen ID.4 - 286 штук;
  • BYD Song Plus- 83 штуки;
  • Honda eNS1 - 80 штук;
  • Toyota bZ4X - 56 штук;
  • Nissan Ariya - 50 штук.

Среди электромобилей с пробегом наибольшей популярностью пользовались Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Ранее мы писали, что украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто.

При этом в течение января украинцы ввезли в страну 16,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. По сравнению с январем 2023 года, регистрация ввезенных авто увеличилась на 45%.

 

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