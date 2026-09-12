Попит на приватні будинки зріс: де вони подорожчали найбільше і які ціни у 2026-му

Попит на будинки зріс

Інтерес до приватного житла почав зростати ще на початку 2026 року і залишається високим. За даними ЛУН, цього року попит розвивається дещо нетипово: замість традиційного серпневого піку найвищі показники пошуку будинків були зафіксовані вже в січні та лютому.

"У ЛУН бачимо зростання інтересу до приватних будинків. Запити на пошук такого житла почали зростати ще на початку 2026-го і досі тримаються на доволі високому рівні", - пояснює керівниця зовнішніх комунікацій та партнерств у ЛУН Альона Бабко.

За її словами, одна з причин такого інтересу - бажання мати більше приватності та автономності.

"Причому цього року картина дещо нетипова: традиційно пік інтересу до будинків припадає на серпень, але у 2026 році найвищі показники ми фіксували вже у січні та лютому. Один із факторів такого інтересу - запит на більшу приватність та автономність житла", - говорить Бабко.

Де будинки подорожчали найбільше

Ціни на приватні будинки за останній рік зросли майже по всій Україні. Найпомітніше нерухомість подорожчала у Рівненській області - на 36%, а у Чернівецькій та Одеській - на 35%.

Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону.

"Серед обласних центрів одні з найнижчих цін за квадратний метр фіксуємо у Миколаєві, Запоріжжі та Чернігові - 425 доларів, 440 та 455 доларів за м кв. відповідно", - зазначає представниця ЛУН.

У Чернігові медіанна вартість цілого приватного будинку наприкінці квітня становила близько 28,8 тис. доларів. Для порівняння, у Києві та Львові цей показник був близько 220 тис. доларів.

Ціни на будинки в обласних центрах (скриншот)

Що відбувається із заміським житлом

Будинки за межами обласних центрів у більшості регіонів залишаються дешевшими, однак це не означає, що вони дешевшають або ціни стоять на місці. Навпаки, у деяких областях заміське житло дорожчає швидше, ніж будинки у самих містах.

"Якщо ж говорити саме про заміське житло, у більшості регіонів будинки поза обласними центрами залишаються дешевшими, але цікаво, що ціни там часто зростають швидше, ніж у самих містах", - каже Бабко.

Особливо помітна така тенденція у Одеській, Львівській, Запорізькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

За даними ЛУН, найдешевші будинки зараз у:

Чернігівській області: 10 500 доларів;

Миколаївській: 15 тисяч доларів;

Кропивницькій: 18 тисяч доларів;

Запорізькій та Черкаській: 20 тисяч доларів.

Найдорожчі будинки у:

Київській області: 115 тисяч доларів;

Львівській: 92 тисячі доларів;

Івано-Франківській: 88 тисяч доларів;

Закарпатській: 77 тисяч доларів;

Волинській: 75 тисяч доларів.

При цьому вартість будинку визначає не лише його розташування, але й стан нерухомості, площа, відстань до міста та інфраструктура населеного пункту.

Ціни на будинки у різних регіонах (скриншот)

"Щодо старих сільських хат окремої статистики, яка дозволила б коректно сказати про зростання чи падіння попиту саме на цей тип об’єктів, у ЛУН поки немає", - наголошує Бабко.

За її словами, дані платформи свідчать про ширший тренд - зростання інтересу до приватного житла та його переваг.

"Тому ми б не говорили, що українці масово переключилися саме на старі хати в селах. Дані ЛУН дозволяють говорити про ширший тренд - зростання інтересу до приватного житла загалом та до автономності й приватності, які воно дає", - додає вона.