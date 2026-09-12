Попит на приватні будинки зріс: де вони подорожчали найбільше і які ціни у 2026-му

На тлі підготовки до зими та ризиків відключень українці дедалі більше цікавляться приватними будинками. У ЛУН фіксують високий інтерес до такого житла, а в окремих областях ціни за рік зросли більш ніж на третину.
Про це пише РБК-Україна у матеріалі "Зима в селі. Чому покупка будинку - це лише початок витрат".
Інтерес до приватного житла почав зростати ще на початку 2026 року і залишається високим. За даними ЛУН, цього року попит розвивається дещо нетипово: замість традиційного серпневого піку найвищі показники пошуку будинків були зафіксовані вже в січні та лютому.
"У ЛУН бачимо зростання інтересу до приватних будинків. Запити на пошук такого житла почали зростати ще на початку 2026-го і досі тримаються на доволі високому рівні", - пояснює керівниця зовнішніх комунікацій та партнерств у ЛУН Альона Бабко.
За її словами, одна з причин такого інтересу - бажання мати більше приватності та автономності.
"Причому цього року картина дещо нетипова: традиційно пік інтересу до будинків припадає на серпень, але у 2026 році найвищі показники ми фіксували вже у січні та лютому. Один із факторів такого інтересу - запит на більшу приватність та автономність житла", - говорить Бабко.
Ціни на приватні будинки за останній рік зросли майже по всій Україні. Найпомітніше нерухомість подорожчала у Рівненській області - на 36%, а у Чернівецькій та Одеській - на 35%.
Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону.
"Серед обласних центрів одні з найнижчих цін за квадратний метр фіксуємо у Миколаєві, Запоріжжі та Чернігові - 425 доларів, 440 та 455 доларів за м кв. відповідно", - зазначає представниця ЛУН.
У Чернігові медіанна вартість цілого приватного будинку наприкінці квітня становила близько 28,8 тис. доларів. Для порівняння, у Києві та Львові цей показник був близько 220 тис. доларів.
Будинки за межами обласних центрів у більшості регіонів залишаються дешевшими, однак це не означає, що вони дешевшають або ціни стоять на місці. Навпаки, у деяких областях заміське житло дорожчає швидше, ніж будинки у самих містах.
"Якщо ж говорити саме про заміське житло, у більшості регіонів будинки поза обласними центрами залишаються дешевшими, але цікаво, що ціни там часто зростають швидше, ніж у самих містах", - каже Бабко.
Особливо помітна така тенденція у Одеській, Львівській, Запорізькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
За даними ЛУН, найдешевші будинки зараз у:
Найдорожчі будинки у:
При цьому вартість будинку визначає не лише його розташування, але й стан нерухомості, площа, відстань до міста та інфраструктура населеного пункту.
"Щодо старих сільських хат окремої статистики, яка дозволила б коректно сказати про зростання чи падіння попиту саме на цей тип об’єктів, у ЛУН поки немає", - наголошує Бабко.
За її словами, дані платформи свідчать про ширший тренд - зростання інтересу до приватного житла та його переваг.
"Тому ми б не говорили, що українці масово переключилися саме на старі хати в селах. Дані ЛУН дозволяють говорити про ширший тренд - зростання інтересу до приватного житла загалом та до автономності й приватності, які воно дає", - додає вона.
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