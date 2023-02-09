Українці, що досягли 14 років можуть оформити ID-паспорт в Польщі: як це зробити

Для Українців в Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.
Щоб отримати документ необхідно звернутися до одного з підрозділів у Польщі. Підрозділи ДП "Документ", в яких можна отримати українську ID-картку, знаходяться в:
Для отримання ID-картки по досягненню 14-річного віку потрібно прийти до будь-якого відділення з пакетом документів, і подати:
Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання - під час оформлення паспорта може за бажанням подати запит на отримання РНОКПП з подальшим відображенням у паспорті.
Для зручності громадян прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги". Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі слід мати смартфон та банківську картку або її реквізити, проте в МВС попередили, що оплата готівкою наразі недоступна.
"Звертаємо увагу: ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів", - додали в міністерстві.
Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, обов’язкова.
У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру "Паспортний сервіс", готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.
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