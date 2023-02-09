Українці, що досягли 14 років можуть оформити ID-паспорт в Польщі: як це зробити

Щоб отримати документ необхідно звернутися до одного з підрозділів у Польщі. Підрозділи ДП "Документ", в яких можна отримати українську ID-картку, знаходяться в:

Варшаві;

Кракові;

Ґданську;

Вроцлаві.

Для отримання ID-картки по досягненню 14-річного віку потрібно прийти до будь-якого відділення з пакетом документів, і подати:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох з батьків;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання - під час оформлення паспорта може за бажанням подати запит на отримання РНОКПП з подальшим відображенням у паспорті.

Для зручності громадян прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги". Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі слід мати смартфон та банківську картку або її реквізити, проте в МВС попередили, що оплата готівкою наразі недоступна.

"Звертаємо увагу: ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів", - додали в міністерстві.

Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, обов’язкова.

У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру "Паспортний сервіс", готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.