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Украинцы, достигшие 14 лет, могут оформить ID-паспорт в Польше: как это сделать

Фото: ID-паспорт в Польше могут украинцы достигшие 14 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Для украинцев в Польше доступна услуга оформления первого паспорта гражданина в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

Чтобы получить документ, необходимо обратиться в одно из подразделений в Польше. Подразделения ГП "Документ", в которых можно получить украинскую ID-карту, находятся в:

  • Варшаве;
  • Краковые;
  • Гданьск;
  • Вроцлав.

Для получения ID-карты по достижению 14-летнего возраста нужно прийти в любое отделение с пакетом документов и подать:

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

Лицо от 14 до 18 лет, имеющее зарегистрированное место жительства - во время оформления паспорта может по желанию подать запрос на получение РНОКПП с последующим отображением в паспорте.

Для удобства граждан прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди". Оплата производится непосредственно на месте - с помощью сервиса онлайн-оплаты. Для этого при себе следует иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты, однако в МВД предупредили, что оплата наличными пока недоступна.

"Обращаем внимание: ID-карта впервые с 14 лет производится в течение 20 рабочих дней", - добавили в министерстве.

При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого оформлен документ, обязательно.

В случае неполучения гражданином паспорта в течение трех месяцев со дня его поступления в центр "Паспортный сервис" готовый документ возвращается территориальному подразделению ДМС для последующего хранения.

Напомним, на днях мы напомнили, что нужно для въезда в Украину ребенка с иностранным свидетельством о рождении.

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