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Українці, що досягли 14 років можуть оформити ID-паспорт в Польщі: як це зробити

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Польща, Четвер 09 лютого 2023 17:44
Українці, що досягли 14 років можуть оформити ID-паспорт в Польщі: як це зробити Фото: ID-паспорт в Польщі можуть українці які досягли 14 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Для Українців в Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

Щоб отримати документ необхідно звернутися до одного з підрозділів у Польщі. Підрозділи ДП "Документ", в яких можна отримати українську ID-картку, знаходяться в:

  • Варшаві;
  • Кракові;
  • Ґданську;
  • Вроцлаві.

Для отримання ID-картки по досягненню 14-річного віку потрібно прийти до будь-якого відділення з пакетом документів, і подати:

  • свідоцтво про народження;
  • паспорт громадянина України одного або двох з батьків;
  • довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);
  • РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання - під час оформлення паспорта може за бажанням подати запит на отримання РНОКПП з подальшим відображенням у паспорті.

Для зручності громадян прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги". Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі слід мати смартфон та банківську картку або її реквізити, проте в МВС попередили, що оплата готівкою наразі недоступна.

"Звертаємо увагу: ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів", - додали в міністерстві.

Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, обов’язкова.

У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру "Паспортний сервіс", готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.

Нагадаємо, днями ми нагадали, що потрібно для в’їзду в Україну дитини з іноземним свідоцтвом про народження.

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